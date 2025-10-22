В Escape from Tarkov добавили привязку аккаунта Discord

Battlestate Games начала установку свежих обновлений для Escape from Tarkov и Escape From Tarkov: Arena. Ждать предстоит примерно до вечера 22 октября, а пока можно ознакомиться со списком изменений — их оказалось предостаточно.

© кадр из игры

Начнём с Escape from Tarkov, которая уже 15 ноября доберётся до полноценного релиза. Версия 0.16.9.5 фокусируется на исправлении багов и балансных правках: настройки за период с начала вайпа в PVP перенесены в PVE ZONE. Например, была уменьшена зависимость инерции от переносимого веса, а значение максимальной ноши, необходимой для достижения перевеса, увеличилось на 50%.

Правки получились довольно щедрыми. На всех локациях увеличили количество контейнеров с ценными предметами, а также сумок и тайников. Вместе с этим был добавлен спавн различных контейнеров в Меченых комнатах, а на Барахолке сняли ограничения на торговлю предметами.

А все торговцы на 2УЛ получили бартеры на армейские жетоны ЧВК на различное снаряжение. Также разработчики снизили точность бросков гранат ботам, а свита Боссов, рейдеры и отступники перестанут выбирать голову игрока в качестве приоритетной цели.

Пользователи Discord начиная с этой версии смогут регистрироваться и авторизовываться на официальных сайтах Escape from Tarkov. За привязку профиля доступна особая награда, в дальнейшем Battlestate Games расширит интеграцию игры с приложением.

Что касается Escape From Tarkov: Arena, то там появился пропуск первого сезона с более чем 70 наградами, часть из которых также доступна в основной игре. Вместе с этим версия 0.4.0.0 привнесла в шутер тактическую карту Таможни с обозначением точек интереса и ящики «Подгон Рефа», доступные только в Arena.