Для перевыпуска Scarface могли без спроса использоваться моды фанатов

Известный моддер Silent, который исправил множество багов в классической трилогии Grand Theft Auto, обратил внимание на новость о выпуске криминального боевика Scarface: The World is Yours в Steam и Epic Games Store. Энтузиасту сообщили (вероятно, на основе анализа файлов уже вышедшей EGS-версии), что в переиздании без спроса использовались фанатские наработки.

© кадр из игры

Речь идёт о модификациях Fusion Fix (создана ThirteenAG) и SilentPatch, которые нацелены на исправление багов, добавление поддержки актуальных разрешений, доработку управления с геймпадом и не только. По словам Silent, никто из EC Digital (издатели Scarface в Steam) не связывался с моддерами. При этом энтузиаст отметил, что не против появления его исправлений в игре на официальном уровне.

Однако к этой самой «официальности» у Silent нашлись вопросы. Кинокомпания Universal Pictures владеет правами на франшизу «Лицо со шрамом», но не собиралась издавать игру в цифровых магазинах — она вышла в 2006 году и была доступна на дисках для PC, PlayStation 2 и Xbox. Такое положение дел вызывает подозрения: моддер сомневается, что повторный выпуск Scarface: The World is Yours был согласован с правообладателями.

Что касается издателя EC Digital, то он рассказал, что игра вышла в Epic Games Store раньше времени по ошибке. В дальнейшем Scarface: The World is Yours удастся запустить в Steam, причём с опциональным ИИ-улучшением текстур.