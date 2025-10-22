Jurassic World Evolution 3 получила «очень положительный» рейтинг в Steam

Jurassic World Evolution 3, новая часть серии симуляторов управления парками развлечений с динозаврами, получила очень положительный приём в Steam. Из 832 опубликованных обзоров 92% рекомендуют игру к покупке.

© кадр из игры

Местный пиковый онлайн «тройки» достиг 21 387 игроков. Это больше, чем у Jurassic World Evolution 2 (20 993), но меньше, чем у лидера — первой Jurassic World Evolution (60 296)

В плюсы Jurassic World Evolution 3 большинство игроков записывает общее развитие серии, которое проявляется в графике, наполнении парка, разнообразии динозавров, доработке механик, углублении геймплея новыми возможностями и не только. Отдельно хвалят хорошую оптимизацию, но ругают уровень детализации.

Что до минусов, то встречаются как общие, так и более персональные жалобы. К примеру, некоторые игроки в Jurassic World Evolution 3 столкнулись с техническими проблемами — багами и вылетами — и просто не видят роста серии. А кто-то жалуется на то, что в «тройку» не попал его любимый динозавр.

Русскоязычное сообщество тем временем призывает Frontier Developments выпустить текстовый (хотя бы!) перевод.

Jurassic World Evolution 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series (увы, не в России).