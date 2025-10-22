В Telegram заработал бесплатный эмулятор мобильных Java-игр

В мессенджере Telegram стал доступен эмулятор JAVAGAMESTG, который позволяет запускать культовые мобильные Java-игры, который позволяет запускать культовые мобильные игры без установки сторонних приложений. Об этом сообщил канал «Пятьдесят Четвертый», автор которого реализовал данный проект.

© кадр из игры

Проект позволяет пользователям запускать мобильные игры 2000-х, среди которых Gravity Defied, Doom RPG, Assassin's Creed, Splinter Cell и десятки популярных казуальных игр, знакомых владельцам старых кнопочных телефонов.

Создатели отмечают, что работа над проектом заняла почти год: из-за отсутствия полноценных эмуляторов каждую игру приходилось настраивать вручную, чтобы обеспечить стабильную работу в Telegram.

Особенности проекта включают более 50 классических Java-игр, интуитивное сенсорное управление, имитирующее кнопки старых телефонов, совместимость с любыми устройствами, поддерживающими Telegram. Разработчики рекомендуют использовать мобильные устройства для оптимального игрового опыта.

Отмечается, что некоторые проекты могут работать с незначительными сбоями из-за ограничений эмуляции, однако энтузиаст обещает регулярные обновления и добавление новых игр.

