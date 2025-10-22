Samsung представила шлем дополненной реальности

Корпорация Samsung представила Galaxy XR — шлем дополненной реальности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Гарнитура имеет похожий с Apple Vision Pro дизайн — очки с дисплеями и сенсорами, защищающий от света козырек и петля для крепления устройства на голове. Это первый девайс, работающий на операционной системе (ОС) Android XR. Гаджет предназначен для работы с дополненной реальностью и поддерживает приложения, доступные в Google Play.

Galaxy XR получил два microOLED-экрана разрешением 4К — по одному на каждый глаз. Устройство вышло с процессором Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Гаджет получил несколько камер: две — для сквозного обзора, шесть — отслеживания окружения, четыре — отслеживания глаз пользователя. Аппарат поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На одной зарядке шлем проработает до 2,5 часов.

В Samsung заявили, что с гарнитурой можно искать в интернете с помощью нейросетей, путешествовать по миру с Google Maps, смотреть объемные видео и автоматически преобразовывать снятые на гаджет фото в 3D.

Стоимость Samsung Galaxy XR составила 1799 долларов (146 тысяч рублей). Девайс оказался дешевле, чем похожая гарнитура Apple — Vision Pro оценили в 3499 долларов (285 тысяч рублей).

В конце октября инсайдеры Techmaniacs сообщили, что Samsung перенесет выпуск новых флагманских смартфонов. По их информации, телефоны серии Galaxy S26 представят не в январе, а в марте.