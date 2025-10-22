С начала года в России продали ноутбуков на 137 млрд рублей

По данным М.Видео, за первые девять месяцев 2025 года в России было продано примерно 2,3 миллиона ноутбуков на сумму более 137 млрд рублей. Средняя цена ноутбука составила 58,6 тыс. рублей. В третьем квартале 2025 года продажи достигли примерно 0,8 млн устройств на 43 млрд рублей, а средняя стоимость снизилась до 54,3 тыс. рублей.

Большая часть спроса приходится на модели для работы, учебы и повседневного использования — около 80% продаж. В то же время растет интерес к игровым ноутбукам, которые занимают 18−19% рынка. Эти устройства востребованы не только у геймеров, но и у пользователей, которым требуется высокая производительность для монтажа видео, работы с 3D-графикой, дизайна и инженерных расчетов.

По размеру экрана наибольшей популярностью пользуются модели с диагональю 15,6 дюйма (44,4%) и 16 дюймов (26%). Компактные 14-дюймовые ноутбуки занимают около 11%, а крупные устройства от 17 дюймов и выше — около 9%.

По словам руководителя категории «Ноутбуки» Компании М.Видео Кирилла Исаева, рынок ноутбуков демонстрирует стабильное развитие: покупатели всё точнее подбирают устройства под конкретные задачи.