Создатель Skyrim объяснил, почему Starfield не стала «великой игрой»

Бывший системный дизайнер Bethesda Брюс Несмит, работавший над Skyrim и Starfield, объяснил, почему научно-фантастическая RPG студии не смогла повторить успех The Elder Scrolls и Fallout.

© Ferra.ru

В подкасте FRVR разработчик отметил, что Starfield — «хорошая игра», но не дотягивает до уровня культовых серий Bethesda.

По его словам, проект пострадал от чрезмерного использования процедурной генерации, из-за чего исследование планет быстро теряет ощущение новизны и приключения.

«Когда планеты начинают казаться одинаковыми и исчезает чувство открытия — игра теряет магию», — объяснил Несмит. Он также добавил, что большинство врагов в Starfield — это просто люди, а не уникальные противники, как в Skyrim.

Он считает, что ожидания аудитории сыграли ключевую роль: фанаты ждали от Bethesda шедевра масштаба Skyrim, а получили проект с иным темпом и атмосферой.

При этом Несмит подчеркнул, что Starfield нельзя считать провалом — у игры отличные продажи, активное комьюнити и постоянные модификации. Главная ошибка, по мнению дизайнера, — попытка заменить ручную проработку мира алгоритмами, что лишило игру той самой «души Bethesda».