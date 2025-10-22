Gaijin представила платформу для создания игр EdenSpark

Gaijin Entertainment показала EdenSpark — платформу (фреймворк) для создания игр для PC и консолей. Она задействует движок Dagor Engine (War Thunder, Enlisted). Исходный код сделают открытым. Платформа ориентирована на разработчиков-одиночек и позволит им полностью сохранять право собственности на игры.

© EdenSpark

По словам Gaijin, опытный программист при использовании EdenSpark сможет с головой уйти в код, а новичок — довериться ИИ при создании звука, графики и игровой логики. Интересно, что для выпуска проектов на консолях не придется открывать юридическое лицо и возиться с кипой документов.

С EdenSpark в перспективе не понадобится даже компьютер. Для разработки будет достаточно обычной консоли, купленной в магазине, с подключенной клавиатурой.

Закрытая «бета» EdenSpark намечена на ноябрь, открытая — на февраль 2026 года. Выход версии 1.0 с полной интеграцией ИИ ожидается летом 2026.