Открытая бета Heroes of Newerth начнется 11 ноября

Разработчики обновлённой версии легендарной MOBA-игры Heroes of Newerth: Rebirth представили трейлер проекта и сообщили подробности о бета-тестировании.

© Чемпионат.com

Опробовать Rebirth бесплатно смогут все желающие с 11 ноября. Ремастер получил обновлённый движок, улучшенные визуальные эффекты, звук, карту и интерфейс. На старте будет доступно более 80 героев.

Видео доступно в группе GeekShop во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Kongor Studios.

Оригинальная Heroes of Newerth вышла в 2010 году и не получила такой популярности, как Dota 2 и League of Legends, но стала стартовой площадкой для ряда известных киберспортсменов — например, для двукратного чемпиона The International Нотейла или для Никиты Daxak Кузьмина.