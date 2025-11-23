Что мы знаем о Blight: Survival: средневековом зомби-боевике от издателя Dead by Daylight

Behaviour Interactive, издатель Dead by Daylight, уже долгое время готовит к выпуску Blight: Survival — исторический зомби-боевик, напоминающий A Plague Tale и Hunt: Showdown. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

Дата релиза Blight: Survival

Пока у игры нет даже приблизительного окна релиза. По словам разработчиков, об этом пока слишком рано говорить — даже учитывая, что проект анонсировали более двух с половиной лет назад.

При этом авторы планируют периодически проводить тестирования Blight: Survival; они будут закрытыми — игроки смогут попасть в тест строго по приглашению, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта. Но, скорее всего, тем, кто подпишется на тестирование, придется участвовать и в тестах других проектов студии.

Подробности о геймплее

Разработчики описывают Blight: Survival как «кооперативный extraction-lite с элементами роуглайт». На практике игрокам, похоже, предстоит выполнять миссии, искать снаряжение в виде оружия, брони и ресурсов для крафтинга, после чего возвращаться с ними в лагерь.

Конечная цель игроков — собственно, уничтожить Порчу; болезнь, чьи споры превратили всех обитателей земель в безумных зомби. Помимо зараженных, сражаться предстоит и с бандитами, и даже с гуманоидными боссами. Официальный FAQ проекта утверждает, что Blight: Survival — игра не в открытом мире, и будет поделена на самостоятельные карты. Непонятно, насколько игроки смогут исследовать сеттинг, но, по словам авторов, полное прохождение игры займет примерно 25 часов.

Механики и боевая система

События Blight: Survival разворачиваются в альтернативной версии Европы XIV века — примерно так же Hunt: Showdown объяснила существование демонов и зомби в Луизиане. Поэтому авторы сразу предупреждают, что они позволили себе некоторые исторические вольности в том, что касается оружия и брони.

Behaviour Interactive описывает боевую систему игры как «нечто среднее между Dark Souls и Mount & Blade».

Оружие . В игре будут мечи (одноручные и двуручные), щиты, луки и кинжалы, а позже, после релиза, также может появиться и раннее огнестрельное оружие. Игроки смогут парировать, пользоваться легкими и тяжелыми атаками, а также пинать и толкать противников.

. В игре будут мечи (одноручные и двуручные), щиты, луки и кинжалы, а позже, после релиза, также может появиться и раннее огнестрельное оружие. Игроки смогут парировать, пользоваться легкими и тяжелыми атаками, а также пинать и толкать противников. Броня . Броню можно будет настраивать, включая расцветку и герб. Комплекты доспехов вдохновлены широким рядом европейских исторических стилей.

. Броню можно будет настраивать, включая расцветку и герб. Комплекты доспехов вдохновлены широким рядом европейских исторических стилей. Классы. Пока у разработчиков нет планов по включению какой-либо системы классов. Игроки смогут настраивать своих персонажей под нравящийся им стиль игры или внешний вид.

Многопользовательские функции