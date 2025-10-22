Switch 2 может стать самой продаваемой консолью в истории Nintendo

Японская корпорация Nintendo нацелена на производство 25 млн экземпляров своей следующей игровой консоли, известной как Switch 2, к апрелю 2026 года. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в случае успеха этот показатель станет рекордным для компании по объему поставок за 12 месяцев.

Руководство компании уже обратилось к своим производственным партнерам с просьбой нарастить объемы выпуска гибридного устройства. Этот шаг обусловлен ожиданиями сохранения высокого потребительского спроса как в предстоящий праздничный сезон, так и в течение следующего года.

Первоначальные аналитические прогнозы предполагали, что Nintendo выпустит около 17,6 млн единиц Switch 2 к указанному сроку, что было даже несколько выше, чем ожидания самой корпорации. Однако текущие планы указывают на то, что продажи новой консоли могут превысить отметку в 20 млн устройств уже за первые десять месяцев после запуска.

Для сравнения, оригинальная платформа Switch была продана тиражом более 17,8 млн штук за свой первый год, в то время как PlayStation 5 от Sony продемонстрировала немного меньший результат — 17,3 млн проданных устройств за аналогичный период.

