NVIDIA выпустила видеокарту RTX Pro 5000 с 72 ГБ GDDR7

NVIDIA без громких анонсов добавила в линейку профессиональных ускорителей RTX Pro 5000 Blackwell новую версию с 72 ГБ видеопамяти GDDR7.

© Ferra.ru

Ранее доступная модель имела 48 ГБ, а теперь компания предлагает вариант с увеличенным объемом памяти, сохранив прежнюю архитектуру и характеристики.

Обе версии используют GPU GB202 с 14 080 ядрами CUDA и 512-битной шиной памяти. Пропускная способность достигает 1,344 ТБ/с, при этом у 72-гигабайтной версии задействованы 24 микросхемы по 3 ГБ в конфигурации с частотой 21 Гбит/с.

Энергопотребление новинки не изменилось — 300 Вт TDP, а тактовые частоты и производительность также идентичны: 65 TFLOPS FP32 и 196 TFLOPS RT Core Performance.

© VideoCardz.com

По данным источников, RTX PRO 5000 72GB предназначена для ИИ-задач, 3D-графики и крупных инженерных проектов, где важен объем видеопамяти.

Цена новинки оценивается примерно в $5000, тогда как 48-гигабайтная версия стоит около $4500, а флагманская RTX Pro 6000 — более $8300.