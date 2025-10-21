Функция разгона 200S Boost не помогла Intel Core Ultra 9 285K обойти AMD в играх

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed провели серию тестов, чтобы выяснить, смогла ли новая функция 200S Boost повысить игровую производительность процессоров Intel и приблизить их к уровню решений AMD.

© Ferra.ru

Однако результаты испытаний оказались не в пользу Intel — Ryzen 7 9800X3D по-прежнему уверенно лидирует. В тестах 12 современных игр преимущество AMD оказалось существенным.

В Baldur’s Gate 3 Ryzen показал частоту кадров на 94% выше, чем Core Ultra 9 285K. В Assetto Corsa Competizione разрыв достиг 81%, а на ультра-настройках — почти 89%. В Space Marine 2 чип AMD оказался быстрее на 37%, а после разгона Intel — на 48%.

© YouTube

Даже в Cyberpunk 2077 и Counter-Strike 2 разница составила 42% и 52% соответственно. В среднем Ryzen 7 9800X3D опережает Core Ultra 9 285K на 30–35%, а технология 200S Boost не дала заметного прироста.

В некоторых проектах, вроде The Last of Us Part II, разгон вовсе не повлиял на результаты.