Бывший глава PlayStation похвалил Xbox за нацеленность на PC

Сюхэй Ёсида, бывший глава PlayStation, высказался о текущем положении дел в Xbox. Беря во внимание последние события, ветеран индустрии не сомневается, что игровое направление Microsoft сместилось в сторону PC. Ёсида считает, что это «здорово», особенно на фоне владения Windows.

Также бывший босс PlayStation отметил мультиплатформенную стратегию Xbox. Ёсида думает, что именно Microsoft могла стать крупнейшим издателем на консолях Sony, что в целом может быть правдой — как минимум за первые месяцы 2025 года игры Xbox собрали больше всего предзаказов в PS Store.

Чего Сюхей Ёсида не может понять, так это неожиданного и крупного повышения цен на Game Pass. Ветеран индустрии видит, как Microsoft вкладывает силы в направление подписки, однако не знает причину, по которой стоимость Game Pass увеличили настолько сильно.

Если подводить итоги, то Ёсида назвал текущую стратегию Xbox «собственным путём» с развитием PC-направления и экосистемы. Заодно Сюхэй отметил, что оформил предзаказ на ROG Xbox Ally X — он любит формат портативных компьютеров и имеет обширные библиотеки в Steam и Epic Games Store (с бесплатными играми!)

В конце разговора речь зашла и о PlayStation. По мнению Ёсиды, нынешние управленцы Sony значительно моложе, чем Джим Райан и другие прошлые главы. Из-за этого они вполне могут пойти на такие эксперименты, как запуск портативной консоли, о чём уже ходит множество слухов.