Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth просит игроков принять ключ-карты Nintendo

Геймдиректор Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути поделился мнением о производительности картриджей Nintendo.

© кадр из игры

Хамагути заявил, что разработчики выбирают выпускать игры на ключ-картах, потому что классические картриджи для портативных консолей слишком медленные. По его мнению, дорабатывать этот вид носителей Nintendo не будет, а сосредоточится на выпуске ключей. А разработчики могут помочь компании в этом.

Он призвал игроков задуматься над тем, какой ценой создатели игр переносят их на картриджи, а также заявил, что совместные усилия Nintendo и студий по продвижению ключей — лучший вариант для индустрии.

Final Fantasy 7 Rebirth, по слухам, в 2026-м году выйдет на Xbox и Nintendo Switch 2. Сейчас она доступна на PC и PS5.

Ранее геймеры раскритиковали диски The Outer Worlds 2 для PS5. Не секрет, что физическое издание игры продавалось с ключом доступа, однако размер файлов на диске возмутил сообщество.