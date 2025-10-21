Бывший босс God of War призвал авторов ААА-игр сосредоточиться на «веселье»

Меган Морган Хуинио, бывший продюсер серии God of War, вновь высказалась об актуальных трендах в игровой индустрии. Ранее она успела обсудить необходимость увеличения числа АА-игр, а теперь назвала конкретные причины — блокбастеры стали «неустойчивыми» с точки зрения стоимости разработки. Это потребует от крупных издателей найти «новые пути» для продолжения бизнеса.

«Означает ли это [увеличение стоимости разработки], что такие игры, как God of War, уходят в прошлое? Я так не думаю. Но я думаю, что мы также увидим больше возможностей для выхода АА-игр и даже А-игр от крупных издателей. Потому что AAA-игры стали неустойчивой моделью, которая не позволит продолжать в том же духе, что и раньше», — поделилась мыслями Меган Морган Хуини.

За последнее время индустрия уже увидела множество примеров игр, для создания которых не потребовались сотни миллионов долларов, но они оказались финансово успешными: от Warhammer 40,000: Space Marine 2 до Clair Obscur: Expedition 33. Меган Морган Хуинио уверена, что нужно всего лишь создавать «что-то весёлое».

«Я думаю, что именно к этому могут вернуться крупнейшие издатели: к созданию полноценных игр, в которые действительно интересно играть. Возможно, они не рассчитаны на 40 часов и, возможно, не будут самыми технологичными, но это не имеет значения, если основной игровой процесс действительно увлекательный», — считает Меган.

Однако ветеранка индустрии признаёт, что доносить игры до аудитории становится всё сложнее. Она не может назвать точной причины, но в качестве теоретических вариантов приводит перенасыщенность рынка и зрелый возраст геймеров, у которых есть множество бытовых и рабочих обязанностей.