В skate. стартует хэллоуинское мероприятие Skate-O-Ween

21 октября в skate. (2025) стартует хэллоуинское мероприятие Skate-O-Ween, которое продлится до 11 ноября.

© кадр из игры

Разработчики обещают игрокам украшенные городские парки, а также задания, за выполнение которых можно будет заработать шоколадные монеты. Съесть их не получится, а вот купить тематическую косметику — легко. Челленджи будут разделены на уровни сложности, поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий уровень.

Геймеры получат награду за первый вход, а также ежедневную валюту для покупок в игровом магазине. На неё можно будет купить, например, маски ведьм, тыквы, уникальную эмоцию и многое другое.

После выхода в раннем доступе skate. быстро привлекла свыше 2 млн игроков, а с 7 октября в игре начался первый сезон с новыми челленджами, фестивалями и другими контентными обновлениями.

В Steam у игры смешанные отзывы. Хвалят её за приятный геймплей и визуал, но ругают за пустой мир, проблемы с серверами и отсутствие духа «скейт-культуры».