В PS Plus добавили ремейки Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и еще четыре игры

Подписчикам PlayStation Plus Extra и Deluxe (Premium) стали доступны новые игры в каталоге, среди которых ремейк Silent Hill 2. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Помимо прошлогоднего хоррора в библиотеку PS Plus сервиса добавили ремастер Until Dawn для PlayStation 5, ролевой экшен Yakuza: Like a Dragon и вампирское приключение V Rising. Среди прочего стали доступны интерактивная драма от Xbox Game Studios As Dusk Falls, кооперативный экшен с элементами выживания Wizard with a Gun и Poppy Playtime: Chapter 1 — первая глава популярного хоррора про «Хагги Вагги».

Пользователи PlayStation Plus Deluxe и Premium получили доступ к классической игре Tekken 3, адаптированной под современные консоли с улучшенным разрешением, функцией перемотки и быстрой загрузкой.

Играть в добавленные игры можно, пока они представлены в каталоге, при наличии активной подписки соответствующего уровня.

Вместе с тем пользователям всех тарифов PS Plus в рамках ежемесячной раздачи доступны Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3. Забрать их можно до начала ноября, после чего будут представлены другие проекты.

