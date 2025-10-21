МЭЦ поможет разработчикам ПО и видеоигр из Москвы выйти на рынок Китая

При городской поддержке московские IT-компании смогут выйти на китайский рынок программного обеспечения, приложений и видеоигр, один из крупнейших в мире, сообщает mos.ru.

© кадр из игры

Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил для столичных разработчиков услугу, позволяющую размещать цифровые продукты в 15 магазинах приложений КНР: Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, Tencent MyApp и других.

Разработчики ПО, зарегистрированные на территории Москвы более полугода, могут подать заявку в личном кабинете на сайте МЭЦ. Экспертная комиссия выберет девять компаний — пять специализирующихся на ПО и четыре из индустрии видеоигр.

Участникам новой программы в течение шести месяцев будут обеспечивать разностороннюю поддержку, от переводов на китайский и юрсопровождения до маркетинга и интеграции платежных систем. Разработчикам видеоигр предлагают особые условия, включающие адаптацию сюжетов и механик для КНР, разработку политики конфиденциальности, подготовку предупреждений о риске игровой зависимости и защиту от пиратства и взлома.

