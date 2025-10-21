Хакер взломал антипиратскую систему Denuvo в Black Myth: Wukong

Технический эксперт Морис Хойман заявил, что ему удалось обойти защиту Denuvo, встроенную в игру Black Myth: Wukong. Об этом он сообщил в своем аккаунте на X.

© Ferra.ru

По словам хакера, он потратил несколько недель на изучение механизма защиты и смог обойти Denuvo, используя комбинацию собственных инструментов и открытых решений вроде Sogen.

В подтверждение он опубликовал скриншоты с запущенной копией игры и журналом тестовой сессии, где защита была успешно отключена.

Хойман подчеркнул, что не намерен распространять никаких подробностей или патчей, отметив, что его работа была выполнена исключительно в исследовательских целях — для участия в конференции Navaja Negra 2025.

Он также сообщил, что снятие защиты не дало прироста производительности, развеивая популярный миф о том, что Denuvo значительно снижает fps в играх.

Система Denuvo разработана австрийской компанией Irdeto и применяется во множестве ААА-проектов для защиты от пиратства, однако среди игроков её нередко критикуют за возможное влияние на производительность.