Lenovo представила Lecoo Air 16 — ультралегкий ноутбук с 16-дюймовым экраном, весом менее 1 кг и толщиной всего 1 см.

Поставки стартуют уже в конце октября, что делает его первым 16-дюймовым лэптопом такого класса, который поступит в продажу раньше конкурентов.

Lecoo — суббренд Lenovo, ориентированный на доступные устройства. Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер) с встроенной графикой Intel Arc (7 Xe-ядер). Экран имеет разрешение 2.5K, частоту обновления 120 Гц и построен на IPS-панели.

Ноутбук получил до 16 ГБ LPDDR5-памяти и аккумулятор на 60 Вт·ч. При этом его стоимость составляет всего 5000 юаней (около $700) — примерно на $300 дешевле конкурирующего Acer Swift Air 16 с AMOLED-дисплеем.

Модель ориентирована на офисную и повседневную работу, а клавиатура выполнена в стиле Dell XPS с цельной верхней панелью.