Microsoft подтвердила разработку новых Xbox

После успешного запуска портативных консолей ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, созданных в партнерстве с Asus, президент Xbox Сара Бонд официально подтвердила: новое поколение Xbox уже находится в разработке.

По словам Бонд, команда Microsoft Gaming активно работает над прототипами и дизайном будущих устройств, а также сотрудничает с AMD над их аппаратной основой.

Компания рассматривает и другие форм-факторы — в том числе возможность создания внутренних портативных решений.

Бонд подчеркнула, что запуск линейки ROG Ally не означает отказ от собственных консолей. Напротив, Microsoft видит в партнерстве с Asus возможность ускорить инновации и предложить игрокам больше вариантов для разных сценариев — от портативного гейминга до полноценной консольной игры.