InWin представила футуристичный открытый корпус SHIFT с местом под три СЖО

Компания InWin анонсировала новый корпус SHIFT, входящий в серию iBuildiShare.

© Ferra.ru

Это открытая платформа с необычным «авиационным» дизайном, выполненная из алюминиевого сплава с применением CNC-фрезеровки и пескоструйной обработки поверхности. Вес конструкции — 4,25 кг.

Корпус выполнен в виде открытой рамы с регулируемыми элементами, напоминающими крылья дрона. Такая форма создаёт эффект «парящих» компонентов, хотя и делает систему более уязвимой к пыли.

InWin SHIFT поддерживает материнские платы до формата E-ATX, видеокарты длиной до 350 мм (в горизонтальной, вертикальной или мульти-GPU конфигурации) и до девяти вентиляторов 120 мм.

© ITHome

Также можно установить до трёх 360-мм радиаторов СЖО и два накопителя (2,5″ или комбинацию 3,5″ + 2,5″).

Габариты корпуса составляют от 490 × 490 × 309 мм в минимальной конфигурации до 773 × 773 × 309 мм при раскрытии «крыльев». Доступны чёрная и серебристая версии. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.