В РФ выйдут новые компьютерные и настольные игры от Hobby World

Издательский холдинг Hobby World провел в Москве презентацию своих новинок - видеоигр, настолок и сборных моделей.

В рамках мероприятия было объявлено, что в текущем году на платформе "Фогейм", являющейся частью холдинга, выйдет русская версия MMORPG Blade & Soul Neo - глобального ремастера Blade & Soul. Пользователям в России уже доступна предрегистрация.

Также анонсирован запуск нового сервера X в MMORPG Aion Classic и названа дата релиза крупного обновления Samurai Crow для Lineage 2 - доступ к нему откроется для геймеров нашей страны 5 ноября - одновременно с глобальным запуском в других странах.

Кроме того, "Фогейм" стал официальным дистрибьютором масштабной RPG Crimson Desert от Pearl Abyss на территории России и СНГ.

Также на ивенте показали множество настольных новинок: от компактного карманного детектива "Детективные хроники: Спасти Шерлока Холмса" до красочной детской игры "Жевастики" с приложением для смартфона.

Продолжение получила настольная игра "Ктулху: Смерть Может Умереть", а в "Герои 2" появились шесть новых фракций с уникальными механиками и лором.

Также состоялся показ стратегии с медитативным геймплеем "Грибы и корни. Делюкс издание", в которую вошли деревянные миниатюры и акварельные иллюстрации, и продемонстрированы новинки семейных настольных игр: "Крути роллы!", "Дай-Скимо" и "Барабашки в замке".

Совместно с онлайн-кинотеатром KION представлена настольная игра по мотивам сериала "Сергий против нечисти".

У производителя сборных моделей "Звезда", также входящего в холдинг Hobby World, заявлена коллаборация с онлайн-игрой War Thunder, в результате чего геймерам предоставится возможность получить наборы с моделями и различные внутриигровые бонусы, а космическая серия пополнится сборной моделью ракеты "Восток", на которой летал в космос Юрий Гагарин.