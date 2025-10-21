Топ-100 лучших игр на ПК в истории — рейтинг от PC Gamer

Чемпионат.com

Авторитетное издание PC Gamer выпустило большой рейтинг, в который вошли 100 лучших видеоигр, доступных на ПК. Авторы отмечают, что список составили более 30 экспертов редакции, рассмотрев тысячи проектов — сначала их число сократили до 300, а потом выставили каждому релизу оценку.

Топ-100 лучших игр на ПК в истории — рейтинг от PC Gamer
© Чемпионат.com

Первое место в новом топе удерживает Baldur's Gate 3, в топ-3 также попали Disco Elysium и Dwarf Fortress. Двадцатку лучших можно увидеть ниже, а остальное — на сайте издания.

Топ-100 лучших игр на ПК (часть 1):

  1. Baldur's Gate 3.
  2. Disco Elysium.
  3. Dwarf Fortress.
  4. The Witcher 3: Wild Hunt.
  5. Crusader Kings 3.
  6. Stardew Valley.
  7. Caves of Qud.
  8. Balatro.
  9. Elden Ring.
  10. Red Dead Redemption 2.
  11. Doom (1993).
  12. XCOM 2.
  13. Kingdom Come: Deliverance 2.
  14. Baldur's Gate 2: Enhanced Edition.
  15. Half-Life 2.
  16. Sekiro: Shadows Die Twice.
  17. Rimworld.
  18. Prey.
  19. Thief Gold.
  20. Minecraft.