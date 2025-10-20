Что известно о компаньонах в The Outer Worlds 2

Перед релизом The Outer Worlds 2 студия Obsidian саркастично предсказала, что компаньоны будут той частью игры, что игроки запомнят больше, чем концовку. Персонажи в первой части были запоминающимися — и, похоже, на напарников второй ляжет тяжелый груз ожиданий. Портал PC Gamer рассказал, что известно о каждом компаньоне, которого игроки смогут найти в The Outer Worlds 2.

Аза

Фракция: The Glorious Dawn

Аза принадлежит к культу, поклоняющемуся разломам — тем самым, что игрок должен закрывать. Она также уважает насилие. По словам разработчиков, игроки смогут либо отучить Азу от ее жестоких путей, либо поддержать ее хаотичные и опасные тенденции.

Инес

Фракция: Auntie’s Choice

Инес — боевой медик, пережившая программу по вживлению солдатам частей тела животных, чтобы сделать их более опасными. Почему-то после этого она продолжила работать на своего нанимателя. Авторы рассказали, что Инес попросит у игрока помощь с починкой своего имплантата, и не только.

Марисол

Фракция: Order of the Acendant

Представительница религиозного ордена и, по совместительству, стареющая, но смертоносная убийца. Похоже, у нее есть незаконченные дела, с которыми игроку предстоит помочь.

Найлз

Фракция: Earth Directorate

Механик и член земного директората — «хороших ребят», которые намерены навести порядок в одичавших частях космоса. Поскольку игрок тоже изначально работает на директорат, Найлз наверняка станет одним из первых компьонов. По мере развития сюжета он станет либо еще более лояльным агентом Земли, либо отвернется от организации и найдет новый путь.

Тристан

Фракция: Protectorate

Член авторитарного протектората, которого разработчики называют «судьей, присяжным и палачом» в тяжелой броне. Игрок либо поможет Тристану наказывать преступников по правилам фракции, либо покажет ему, что у правосудия есть и другие формы.

Валери

Фракция: Earth Directorate

Валери — автомех-дрон поддержки и де факто помощница Найлза. Она может лечить персонажей и снижать входящий урон, поэтому Валери наверняка пригодится в первые часы прохождения.