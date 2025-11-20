Может ли сюжет игры-сервиса получить по-настоящему хороший финал?

Одна из многих проблем игр-сервисов в том, что их экономические потребности нередко могут противоречить принципам хорошего геймдизайна. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему нынешняя Destiny 2 — наглядный тому пример, и бывают ли исключения из этой закономерности.

Обсуждения о том, как бизнес-модели иногда конфликтуют с принципами дизайна игр, вновь разгорелись на фоне печальных новостей о Destiny 2. Bungie уже продолжительное время переживает не лучший период в своей истории, но теперь под угрозой находится главная IP студии — она стремительно теряет игроков.

Хотя статистика по консолям недоступна, в Steam онлайн Destiny 2 поставил антирекорд, провалившись ниже планки начала 2018 года, когда пользователей разочаровал релиз игры и первое дополнение, «Проклятие Осириса».

У массового оттока игроков много причин — любой пост на форуме предоставил длинный список проблем и сомнительных решений, принятых Bungie, включая и действительно странные. Например, полное удаление старого контента (что невероятно усложнило новым игрокам знакомство с сюжетом) и обесценивание любых активностей, кроме актуальных, для прогрессии.

Значительная доля жалоб игроков звучит уже достаточно давно, и сама по себе она не объясняет, почему проект так активно начал терять аудиторию. Но есть и другой важный фактор — Destiny 2, по сути, завершилась.

История Destiny 2 тянулась еще со времен оригинальной игры: сюжет о противостоянии света и тьмы развивался на протяжении 10 лет, получив кинематографичный финал в дополнении «Финальная форма». Большинство сюжетных веток, вплетенных в повествование с 2014-го, благополучно подошли к концу.

Для многих игроков кульминация Destiny 2 была долгожданным событием. Новые нити, которые Bungie ввела в повествование, чтобы найти способ продолжить историю после финала 10-летнего сюжета, не получили того же позитивного отклика от игроков. Фанаты прошли «Финальную форму», стали свидетелями конца истории, частью которой они были в течение 10 лет, и со спокойной душой навсегда удалили Destiny 2.

Для большинства игр подобный результат был бы великолепным — каждый уважающий себя сценарист и разработчик хочет, чтобы сюжет получил достойную концовку. Но в случае живых сервисов такая кульминация — все равно что бомба замедленного действия, и теперь мы видим, к чему она может привести.

Именно таких конфликтов некоторые игроки и боятся, когда речь заходит об играх, созданных по модели бесплатного живого сервиса. Любой менеджер или другой человек, принимающий решения в игровой компании, посмотрит на Destiny 2 и извлечет лишь один урок из ситуации — что живые сервисы ни в коем случае не должны получать удовлетворительные концовки. Каждый финал обязательно должен быть клиффхэнгером, каждый ответ — порождать три новых вопроса. Ни одну сюжетную ветку нельзя подводить к концу.

Хотя, конечно, индустрия знает примеры игр, которые все-таки смогли найти баланс между повествованием и особенностями живого сервиса. Например, значительная часть сюжета Final Fantasy XIV считается одной из лучших историй в франшизе, а ряд дополнений, особенно Shadowbringers и Endwalker, смогли не только рассказать отличную историю, но и проторить тропы для следующих расширений.

Genshin Impact — еще один проект, где развитие сюжета и лора привлекает внимание многих игроков, и он построен по схожей структуре. Каждый крупный акт рассказывает более-менее самостоятельную историю о государстве, где оказывается протагонист, параллельно развивая фоновый нарратив.

У Destiny 2 была похожая концепция: крупные дополнения раньше рассказывали в какой-то степени самостоятельные истории. Проблема в том, что сценаристы загнали себя в тупик — рано или поздно фоновые детали повествования нужно выводить на первый план, чтобы они не оставались забытыми. FF XIV и Genshin Impact пока не достигли этой точки; еще рано судить, смогут ли они справиться с этой проблемой. Многие живые сервисы попросту не живут достаточно долго, чтобы их нарративы доходили до кульминации, поэтому найти позитивные примеры не так-то просто.

Подобная ситуация не уникальна для игр. Коммерческий успех растянул множество сериалов до точки невозвращения, за которой сценаристам приходится выдумывать новые проблемы для персонажей, давно завершивших свои арки. Но Destiny 2 — один из ярчайших негативных примеров того, как нарративный дизайн способен конфликтовать с экономической моделью игры. И учитывая, что подобных игр-сервисов год от года лишь больше, подобные проблемы начнут возникать чаще.