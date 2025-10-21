Мобильная версия The Sims 4 закроется 20 января 2026 года

Компания EA объявила о закрытии мобильной версии The Sims Mobile — популярного симулятора, существующего уже 7 лет.

© Ferra.ru

Серверы проекта перестанут работать 20 января 2026 года в 16:59 по московскому времени, после чего игра станет полностью недоступной. Финальное обновление для игры уже вышло 20 октября 2025 года.

С этого момента разработчики отключили возможность совершать внутриигровые покупки, но оставили неограниченную энергию, чтобы игроки могли спокойно завершить свои проекты.

21 октября The Sims Mobile будет удалена из App Store и Google Play, однако пользователи, установившие игру ранее, смогут продолжать играть до января.

6 января 2026 года для всех игроков откроются все предметы из режимов строительства и создания персонажей, без ограничений по уровню. Это позволит каждому построить «дом мечты» перед закрытием серверов.

EA поблагодарила фанатов за поддержку и творчество, отметив, что сообщество The Sims Mobile «всегда вдохновляло разработчиков своими историями и постройками».