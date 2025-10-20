Произошёл глобальный сбой интернета и онлайн-игр

Сегодня утром у серверов Amazon Web Services произошёл сбой. Из-за этого буквально во всему интернету наблюдаются проблемы во всём мире.

Ситуация затронула игры Braws Stars, Roblox, Fortnite, PUBG, магазин Epic Games Store, PS Network, Xbox Store, сервис изучения языков Duolingo, нейросеть Perplexity, платформу видеозвонков Zoom и другое.

Интересно, что сбои в работе серверов Amazon привели к сбоям в 2023, 2021 и 2020 годах, из-за чего многие веб-сайты и платформы были недоступны в течение нескольких часов.

Разобраться с ситуацией может только Amazon, ждать какого-то решения от Sony (если речь про PS Network) или Valve (если про Steam) не стоит.