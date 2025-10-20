RTX 2060 Super сравнили с новой бюджетной RTX 5050

В одном из выпусков на YouTube-канале GAMING BENCH продемонстрировали, как в Full HD показывают себя в современных играх RTX 2060 и RTX 5050.
Тестовый стенд включал матплату GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5, процессор Intel Core i5-12400F, оперативную память G.SKILL Trident Z5 2x16GB DDR5 6000mhz, видеокарту MSI Ventus 2x RTX 2060 Super 8GB GDDR6/Zotac Gaming RTX 5050 8GB GDDR6 Gaming OC, SSD Samsung 500GB, корпус Thermaltake n26, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2, блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.
В Cyberpunk 2077 с графикой High удалось в среднем получить 65 к/с с RTX 2060 Super и 84 к/с с RTX 5050.
Alan Wake 2 запускалась с графикой Low. Средний FPS в этой игре составлял 39 к/с (2060S) и 48 к/с (5050).
The Last Of Us 1 шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь равнялась 67 к/с (2060S) и 88 к/с (5050).
В игре Spider Man на настройках графики Very High средняя производительность составляла 105 к/с (2060S) и 128 к/с (5050).
Stalker 2 тестировалась с пресетом Low. В среднем в этой игре удалось получить 51 к/с (2060S) и 75 к/с (5050).
Игра Ghost Of Tsuhima запускалась с графикой Very High. С этими настройками 2060 Super выдавала в среднем 68 к/с, а 5050 - 59 к/с.
В игре God Of War Ragnarok с высокими настройками графики средняя производительность составляла 73 к/с (2060 Super) и 98 к/с (5050).
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. Средний FPS здесь равнялся 97 к/с (2060S) и 146 к/с (5050).
Horizon Forbidden West тестировалась с графикой High. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 49 к/с (2060S) и 59 к/с (5050).
Игра Silent Hill 2 Remake шла на настройках графики Medium. В ней RTX 2060 Super выдавала в среднем 60 к/с, а 5050 - 75 к/с.
В Assassin's Creed Mirage с графикой Ultra High удалось в среднем получить 78 к/с (2060 Super) и 111 к/с (5050).
Starfield шла с пресетом Low. Средняя производительность здесь составляла 54 к/с (2060S) и 83 к/с (5050).
Вывод
Новинка RTX 5050 оказалась быстрее 2060 Super в среднем на 31% (88 к/с и 67 к/с соответственно).