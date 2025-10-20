ROG Xbox Ally X оказался лучше чем Steam Deck для большинства ААА-игр
Техноблогер ElAnalistaDeBits опубликовал серию сравнений производительности ROG Xbox Ally X с другими портативными консолями — включая Steam Deck и Switch 2.
По итогам тестов, новая консоль от Asus и Microsoft показала заметное превосходство в графике и скорости работы большинства ААА-игр.
В God of War Ragnarök версия для ROG Xbox Ally X выглядит значительно лучше, чем на Steam Deck, хотя и уступает PlayStation 5. В Stellar Blade новинка от Asus тянет средние настройки, тогда как Steam Deck ограничивается Low-пресетом.
Call of Duty: Black Ops 7 демонстрирует стабильные 70 fps и выше с FSR в режиме Quality, а Cyberpunk 2077 идёт при 80 fps на высоких настройках. При этом загрузки на ROG Xbox Ally X оказались в три раза быстрее, чем на Switch 2.
В Spider-Man 2 консоль Asus приблизилась по качеству картинки к PS5, уверенно обойдя Steam Deck.