В Японии начался дефицит дисководов из-за ажиотажа вокруг Windows 11

После завершения поддержки Windows 10, в Японии резко вырос спрос на Windows 11 — и неожиданно вместе с ним возник дефицит оптических дисководов.

© Ferra.ru

По данным издания IT Media, в токийском районе Акихабара магазины сообщают о полном отсутствии Blu-ray и DVD-приводов на складах.

Причина проста: пользователи, переходя на новую систему, хотят сохранить доступ к своей коллекции фильмов, игр и программ на дисках.

Особенно востребованы внутренние Blu-ray-дисководы, обеспечивающие более высокую скорость записи. Однако их практически невозможно найти.

© Tom's Hardware

Продавцы отмечают, что современные корпуса ПК редко имеют отсеки под дисководы, но японские энтузиасты готовы искать способы вернуть их обратно.

«Многие хотят использовать Windows 11 так же, как Windows 10 — с установленным приводом», — рассказали в магазине TSUKUMO eX..

Так Япония снова доказала, что остаётся страной, где любовь к физическим носителям жива даже в эпоху цифровых сервисов.