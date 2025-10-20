Эксперты разобрали карту Huawei Atlas 300I с 96 ГБ памяти за $1400

Китайская Huawei выпустила свой двухчиповый ИИ-ускоритель Atlas 300I Duo с общей памятью 96 ГБ LPDDR4X (по 48 ГБ на каждый чип). Так, специалисты Gamers Nexus разобрали карту, которая стоит около $1400, что почти в 6 раз дешевле аналога Nvidia RTX 6000 Blackwell. По словам экспертов, производительность решений двух компаний “различается”.

© Ferra.ru

Atlas 300I Duo предназначен для китайских серверов и пока работает только на выбранных платформах Huawei. Пропускная способность одного GPU составляет 204 ГБ/с, в то время как у RTX 6000 — 1,8 ТБ/с. Память здесь LPDDR вместо GDDR или HBM, а охлаждение простое: алюминиевый радиатор, тонкие тепловые трубки и графитовые прокладки, без собственных вентиляторов. Карта потребляет около 150 Вт.

© Gamers Nexus

© Gamers Nexus

© Gamers Nexus

Главное преимущество Huawei — большой объём памяти, который необходим для задач искусственного интеллекта, а не скорость или компактность. Карта недоступна для продажи за пределами Китая.

Gamers Nexus планирует дальнейшее тестирование Atlas 300I Duo в сервере Atlas 800 с китайскими CPU Kunpeng 920, так как GPU не совместим с “обычными” ПК.