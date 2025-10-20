Microsoft представила план обновлений для портативной консоли ROG Xbox Ally

После мирового запуска портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally и Ally X, компания Microsoft раскрыла план будущих обновлений. В планах превратить устройство в полноценную часть экосистемы Xbox. В дорожной карте — улучшения на базе искусственного интеллекта, новые функции и более удобное взаимодействие между консолью, ПК и облаком.

© Ferra.ru

Среди нововведений:

Профили игр по умолчанию — оптимальные настройки для популярных игр, чтобы не тратить время на ручную настройку. Улучшенный режим док-станции — лёгкое переключение между портативным и настольным режимами с автоматическим определением периферии. AI Super Resolution — технология, повышающая чёткость и плавность картинки без увеличения энергопотребления. AI Highlight Reels — функция, которая автоматически записывает и редактирует лучшие игровые моменты.

Первые обновления — игровые профили и AI Super Resolution — выйдут в начале 2026 года. Позже появятся улучшенные функции док-станции и автоматические видео хайлайты.