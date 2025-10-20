Глава Xbox обвинила Asus в высокой стоимости ROG Xbox Ally X

Президент подразделения Xbox, Сара Бонд, публично возложила ответственность за высокую розничную стоимость портативной консоли ROG Xbox Ally X на компанию Asus. По заявлению Бонд, именно производитель аппаратного обеспечения самостоятельно определил финальную цену в тысячу долларов за устройство. Об этом сообщает издание Tech4Gamers.

© Газета.Ru

Она подчеркнула, что Asus, как разработчик «железа», обладала достаточным пониманием рынка и потребительских запросов, чтобы установить соответствующую стоимость, основываясь на заявленном наборе функций.

Новая модель ROG Xbox Ally X вызвала значительный резонанс в игровой индустрии. Хотя устройство анонсировано как предлагающее беспрецедентную производительность среди портативных ПК, его ценник в $1000 (примерно 81 тыс. руб. по курсу на 19 октября 2025 года, – «Газета.Ru») оказался значительно выше предложений конкурентов. Потребители указывали, что за сопоставимую сумму можно приобрести как PlayStation 5, так и Steam Deck.

Параллельно с дорогой версией, для более широкого круга пользователей была выпущена упрощенная модификация Xbox Ally по цене $600 (около 48,6 тыс. руб.).

Сообщается, что, несмотря на высокую стоимость флагманской модели и негодование потребителей, предзаказы на обе конфигурации были быстро исчерпаны.

Сара Бонд, отстаивая обоснованность ценообразования, заявила, что характеристики устройства оправдывают его стоимость. По ее словам, продажи модели X демонстрируют впечатляющую динамику, вплоть до появления спекулянтов, продававших консоль на вторичном рынке по цене до $2500 (202 тыс. руб.).

