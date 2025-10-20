Новый проект от создателя GTA назвали худшей игрой 2025 года

Первая же игра студии Build a Rocket Boy, основанной Лесли Бензисом, легендарным разработчиком серии Grand Theft Auto, обернулась крупным фиаско после июньского релиза. Проект под названием MindsEye получил крайне негативные оценки как от профессиональных критиков, так и от рядовых геймеров, которые окрестили новинку «сломанной» и «самой неудачной игрой 2025 года». О неудачном релизе MindsEye в материале о проблемах разработки напомнило издание BBC.

© Газета.Ru

Внутренние разногласия в коллективе студии, по сообщениям источников, стали одной из ключевых причин неудачи. На закрытой встрече Бензис попытался объяснить провал влиянием неких «внутренних и внешних сил», якобы устроивших саботаж релизу, и даже анонсировал поиск виновных. Однако сотрудники восприняли эти заявления скептически. Они указали на хаотичное управление и непрерывные изменения в ходе создания продукта как на истинные факторы провала.

Бывшие члены команды описывали рабочую атмосферу, отмеченную микроменеджментом, постоянными переработками и внезапными, неаргументированными директивами. По их словам, любая обнаруженная руководителем проблема немедленно получала статус «задачи Лесли» и требовала немедленного выполнения. Один из экс-сотрудников указал на отсутствие четкого видения, заявив, что руководитель так и не определился с конечным обликом проекта.

Непосредственно перед запуском в студии наблюдался период интенсивных переработок, достигавших восьми часов в неделю без дополнительной компенсации. После выхода MindsEye столкнулась с волной жалоб на многочисленные баги и технические сбои. В результате, спустя месяц после релиза, компания была вынуждена сократить штат, уволив от 250 до 300 человек, преимущественно в офисе в Эдинбурге.

Профсоюз IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain) уже инициировал жалобу и готовит судебные разбирательства, обвиняя руководство в ненадлежащем обращении с персоналом во время увольнений.

