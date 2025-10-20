Apple обвинила Epic Games в попытке «обойти меры защиты» App Store

Apple и Epic Games продолжают судебное противостояние в Австралии. На этой неделе Apple заявила, что Epic пытается получить «льготный доступ» к платформе и обойти меры защиты пользователей и разработчиков. Компания, мол, будет добиваться решения, которое «уважает её интеллектуальную собственность» и «безопасность платформы».

Суть спора кроется в 2020 году, когда Epic Games подала иск, обвинив Apple в нарушении антимонопольного законодательства. В августе 2025 года федеральный суд Австралии частично встал на сторону Epic, решив, что запрет Apple на стороннюю установку приложений и альтернативные способы оплаты нарушает закон о конкуренции.

Теперь Epic требует разрешить такую установку на iPhone без оплаты Apple, а компания считает, что это выходит за рамки решения суда. Судья признал нарушение правил Apple, но также подтвердил право компании «получать оплату за свои технологии» и учитывать вопросы безопасности и конфиденциальности.

Первое слушание по мерам защиты назначено на декабрь, а полное разбирательство перенесено на март 2026 года, чтобы дать Apple время ответить на предложения Epic.