Представлен игровой ноутбук с Intel Ultra 9 и RTX 5090

Nubia вместе с серией смартфонов Red Magic 11 Pro представила новый игровой ноутбук Red Magic 16 Pro. Ноутбук имеет панель из закалённого алюминиево-кремнезёмного стекла с защитным покрытием. RGB-подсветка на тачпаде, клавишах и боковых панелях. Экран MagicCloud Ultra Competition 2.0 диагональю 16 дюймов поддерживает разрешение 2560×1600, частоту обновления 300 Гц и время отклика 4 мс.

© Ferra.ru

Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 9−275HX с 24 ядрами и 24 потоками, разгоняющимся до 5,4 ГГц. Red Magic обещает до 40% более высокую производительность по сравнению с 14-й серией HX. Видеокарты на выбор: RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090. Объём памяти до 64 ГБ RAM и 2 ТБ SSD.

Система охлаждения MagicCool 2.0 сочетает тепловые трубки, вентиляторы и фазовые материалы для контроля температуры.

Ноутбук поддерживает Thunderbolt 5, 2.5G LAN, HDMI 2.1 и несколько USB-портов. Top Player System позволяет менять режимы производительности, а MORA AI использует голосовое управление.

Стоимость в Китае:

RTX 5070 Ti (32ГБ + 1ТБ) — 16 999 юаней (~2386 долларов) RTX 5080 (32ГБ + 1ТБ) — 22 499 юаней (~3158 долларов) RTX 5090 (64ГБ + 2ТБ) — 29 999 юаней (~4210 долларов)