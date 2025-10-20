Nvidia и TSMC представили первую пластину с процессором Blackwell

Компании американское издание Axios сообщило, что техногиганты Nvidia и TSMC начали производство первых чипов для искусственного интеллекта под названием Blackwell. На презентации вендоры предстали первую пластину с графическим процессором Blackwell, сделанную в США, на заводе в Аризоне.

© Ferra.ru

Отмечается, что этот шаг имеет большое, прежде всего политическое, значение для реализации стратегии администрации Трампа по улучшению технологий ИИ в США и снижению зависимости от иностранных производителей полупроводников. Это реализация принципа «Сделано в Америке».

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил завод TSMC в Аризоне, чтобы отметить успешное технологическое достижение. Он подчеркнул, что запуск производства чипов для ИИ в США является важным этапом.