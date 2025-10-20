В сообществе фанатов Doom случился крупный раскол из-за ИИ

Сообщество фанатов Doom переживает крупный раскол. Многие разработчики GZDoom, популярного открытого порта Doom с возможностями моддинга, объявили о создании форка под названием UZDoom. Основной причиной стали конфликты с лидером проекта, Кристофом Оелкерсом. Он недавно добавил в код GZDoom «непроверенные фрагменты, сгенерированные ИИ», пишут СМИ.

Разработчики критикуют использование ИИ-кода и даже «авторитарный стиль руководства». Многие считают, что применение автоматически сгенерированного кода нарушает открытые лицензии и снижает «прозрачность проекта». После споров лидер проекта хоть и удалил спорные строки, но попытался стереть следы обсуждения, что вызвало ещё большее недовольство сообщества.

Создатели UZDoom обещают сохранить совместимость с существующими сохранениями и модами, но внедрить «более прозрачную и коллективную модель разработки». Все изменения будут проходить через проверку другими участниками проекта, а прямые коммиты в основной ветке запрещены.

GZDoom, вроде как, продолжит существовать.