Microsoft признала забагованность обновления Windows 11

Microsoft признала проблемы с октябрьским обновлением Windows 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.

© Ferra.ru

Как сообщается, Microsoft официально подтвердила наличие множества багов в октябрьском обновлении Windows 11 под номером KB5066835. Некоторые пользователи сталкиваются с трудностями уже на этапе установки, когда возникают ошибки 0x800f0922, 0x800f0983, 0x800f081f, 0x80071a2d и 0x800f0991, из-за которых невозможно завершить процесс.

Ещё одна серьёзная проблема — невозможность предварительного просмотра документов в Проводнике. При попытке открыть файл появляется сообщение об ошибке: «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может навредить вашему компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, из которого он был получен, откройте его, чтобы просмотреть его содержимое». Это вызывает неудобства.

А пользователи, всё-таки установившие обновление KB5066835, жалуются на проблемы с некоторыми функциями устройств Logitech. В частности, возникают сложности с использованием USB-мышей и клавиатур в режиме восстановления Windows (WinRE).

По заявлениям Microsoft, готовится экстренное обновление для устранения указанных ошибок и сбоев.