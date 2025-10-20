Открытая бета Football Manager 26 стартует 24 октября

Издание FootballGamingZone раскрыло дату старта открытого бета-тестирования игры Football Manager 26. В футбольный симулятор смогут поиграть все желающие с 24 октября.

© Чемпионат.com

По данным издания, доступ к альфа-версии уже получили некоторые игроки, среди которых есть профессиональные футболисты — им студия Sports Interactive разослала ключи. Прогресс, которого достигнут пользователи в бете, можно перенести в полную версию.

Football Manager 26 — революционная часть в серии, которую впервые разработали на движке Unity. Впервые за историю франшизы в игре появится симуляция реальных матчей с реалистичными анимациями в духе EA Sports FC и UFL. Проект поступит в продажу 4 ноября на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Ранее стало известно, что компания SEGA и Международная федерация футбола (ФИФА) заключили многолетний договор о сотрудничестве. Это означает, что в игре пройдут официальные турниры под эгидой ФИФА — чемпионат мира по футболу, женский чемпионат мира по футболу и клубный чемпионат мира по футболу.