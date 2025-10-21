Вышел релизный трейлер игры Keeper от авторов Full Throttle и Psychonauts

На консолях и ПК состоялся релиз игры Keeper.

К запуску авторы выпустили новый трейлер.

Разработкой занимается студия Double Fine, основанная Тимом Шейфером, который известен по работе над культовыми квестами вроде Full Throttle, Grim Fandango, The Secret of Monkey Island, а также по созданию Brütal Legend и дилогии Psychonauts.

Новый проект расскажет историю без слов - по сюжету забытый всеми маяк пробуждается и знакомится с загадочной птицей: "Так начинается сказка о необычной дружбе и неожиданном путешествии по непостижимым землям".

Критики профильных изданий тепло приняли новинку - на сайте-агрегаторе Opencritic средняя оценка игры на момент написания данной заметки составляет 84 из 100 на основе 52 рецензий.