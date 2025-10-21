GIGABYTE показала Gaming A16 Pro и A18 с RTX 5080 и автономностью 12 часов

Компания GIGABYTE объявила о начале продаж игровых ноутбуков нового поколения – Gaming A16 Pro и Gaming A18. Обе модели сочетают в себе высокую производительность и портативный дизайн, а также оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 5080 и эксклюзивным ИИ-агентом GiMATE от GIGABYTE.

© MobiDevices

Особенности

Gaming A16 Pro и Gaming A18 оборудованы экранами WQXGA диагональю 16 и 18 дюймов соответственно, с частотой обновления 165 Гц. Экран A16 Pro обеспечивает яркость до 400 нит и полное покрытие цветового пространства sRGB, тогда как дисплей A18 достигает яркости 300 нит и охватывает 100 % DCI-P3. Время отклика обоих дисплеев составляет 3 мс.

В конфигурации Gaming A16 Pro используется процессор Intel Core i7-240H в паре с RTX 5080 (в топовой версии), тогда как Gaming A18 базируется на AMD Ryzen 7 260 и видеокарте RTX 5060. Оба ноутбука могут быть оснащены до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe NVMe объёмом до 4 ТБ.

Питание устройств обеспечивается литий-полимерным аккумулятором ёмкостью 76 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C. Время автономной работы достигает 12 часов. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также порты HDMI 2.1, Gigabit LAN, USB Type-A и USB Type-C. Встроены Full HD-веб-камера, микрофон и стереодинамики мощностью по 2 Вт с технологией Dolby Atmos.

Интеллектуальный помощник GiMATE AI Agent позволяет управлять настройками системы, режимами охлаждения и параметрами конфиденциальности с помощью голосовых команд. Также реализован MUX-переключатель для выбора между встроенной и дискретной графикой.

Толщина Gaming A16 Pro составляет менее 20 мм, масса – 2,3 кг. Ноутбук использует систему охлаждения WINDFORCE Infinity EX с вентилятором Frost Fan, оснащённым 158 асимметричными лопастями. Толщина Gaming A18 – 20 мм, масса – 2,8 кг. Клавиатура получила улучшения: ход клавиш увеличен до 1,7 мм, а колпачки клавиш стали больше для более удобного нажатия.

Сроки выхода и цена

Поставки Gaming A16 Pro и Gaming A18 уже начались, однако стоимость новинок пока не раскрыта.