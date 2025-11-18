Обновление Invasion в The Outlast Trials: что нужно знать о новом PvP-режиме

В The Outlast Trials вот-вот появится PvP-режим — 21 октября состоится релиз обновления Invasion, которое заметно встряхнет привычный геймплей игры. Портал PC Gamer рассказал, что нужно знать об этом обновлении и как будет работать новый режим.

Обновление Invasion добавит в The Outlast Trials режим PvP, который доступен в комнате сна. Другими словами, вы по-прежнему будете проходить через испытания в группе других игроков, но среди них могут быть «самозванцы», которым нужно убить остальных до того, как они сбегут. Убийцы также могут использовать камеры наблюдений, чтобы отслеживать игроков и готовить засады.

Каждый самозванец вооружен ножом, у которого есть две атаки: быстрый замах, наносящий мало урона, и сильный удар, который может положить игрока, но требует времени на зарядку. Поэтому самозванцам, затаившимся в засаде, предстоит подгадывать момент для атаки.

Если самозванец не сможет убить оставшихся игроков и сбежать с испытания за две минуты, он умрет — и в матч попадет следующий самозванец. Но стоит помнить, что, хоть самозванцы и вооружены, они уязвимы для тех же угроз, что и невинные игроки. Нож не поможет защититься от психопатов, которые рыщут на испытаниях.

Что касается обычных игроков, то режим Invasion ничем не отличается от обычных испытаний. Подопытным предстоит исследовать карты и решать головоломки, лишь с той оговоркой, что на них могут охотиться другие живые игроки. Но игра не предупреждает о том, что в матче появился самозванец, и не говорит, кто он, поэтому подготовиться к сюрпризу заранее не выйдет.

Обновление также добавит в The Outlast Trials новый магазин и коллекцию каталогов для тех, кто упустил награды предыдущих линеек предметов. Там же можно обналичивать очки для покупки ивентовых каталогов, но они пропадают из продажи через пару месяцев после окончания события.