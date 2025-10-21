Критики смешанно оценили Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

21 октября состоится релиз игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — сиквела культовой вампирской RPG, выхода которой фанаты ждали на протяжении 20 лет. Зарубежные критики уже прошли проект и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 66 баллов из 100. Многие критики хвалят боевую систему и атмосферу игры — пишут, что любителям вампирской тематики обязательно понравится проект. Ругают новую Vampire: The Masquerade за слишком однообразный геймплей и скучные локации. Некоторые отмечают, что игра слишком отличается от первой части и не имеет такой же глубины, как с точки зрения игрового процесса, так и сюжетно.

Что пишут критики об игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2:

Новая Vampire, возможно, и не тот сиквел, который ждали фанаты 2004 года, но мы всё же получили хорошую игру. Хотя открытый мир и технические проблемы вряд ли могут порадовать, прекрасно воссозданные внутренние пространства, удивительно увлекательная механика перемещения и боя оказались более интригующими, чем ожидалось. Хотя поклонникам оригинальной игры может не понравиться разительная разница между двумя играми, Bloodlines 2 по-прежнему остаётся захватывающей вампирской историей, которая, если дать ей шанс, вонзит в вас свои зубы. Bloodlines 2 хорошая игра, но её успеху мешают ожидания от продолжения культовой классики. Если вы сможете не думать об оригинальной Bloodlines, найдёте здесь много интересного с точки зрения сюжета и атмосферы, хотя бои слишком однообразны. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – хороший пример разрыва между амбициями и реализацией. Несмотря на интригующую завязку и проработанных главных героев, игра в конечном итоге кажется слишком линейной и однообразной, с ограниченным выбором игрока и поверхностным взаимодействием с миром. Игра получилась кошмарной. Её лучшие качества всегда недолговечны, погребённые под разочарованием отсутствующих элементов RPG и дьявольских технических проблем. Разработчики не сдержали своих обещаний. В целом Bloodlines 2 — просто разочарование. Она должна была бы источать стиль и готический дух, вызывающий желание накрасить ногти чёрным лаком и включить My Chemical Romance. Вместо этого она просто повторяет одно и то же, не вызывая ни вдохновения, ни эмоций.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получит русскую локализацию, в виде субтитров.