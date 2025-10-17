Режиссёр «Хищника» хочет получить игру по франшизе в стиле Uncharted

Режиссёр «Хищника: Пустоши» Дэн Трахтенберг рассказал, что хотел бы получить игру по франшизе и даже назвал референсы для разработчиков.

© кадр из фильма

«Я очень хочу, чтобы вышел приключенческий экшен от третьего лица, такой как Uncharted, Assassinʼs Creed, с открытым миром», — сказал Трахтенберг на IGN Fall Fan Fest 2025.

Он добавил, что играл в Predator: Concrete Jungle, но ему не хватило. Режиссёр уверен, что о Хищнике можно сделать очень хорошую игру.

Predator: Concrete Jungle вышла в 2005 году на Playstation 2 и Xbox, однако не смогла покорить игроков и критиков. На Metacritic она получила всего 46 баллов из 100. Ну, а премьера «Хищника: Пустоши» за авторством Трахтенберга ожидается 7 ноября, а до этого состоится релиз антологии «Убийца убийц», которую с восторгом встретили фанаты.

Ранее Дэн Трахтенберг рассказывал, что при создании фильма вдохновлялся не только фильмами, но и видеоиграми. В том числе Shadow of the Colossus.