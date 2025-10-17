Состоялся анонс Assetto Corsa Rally — это новый симулятор ралли с лицензированными автомобилями, заездами на время, ивентами и свободным режимом. В дебютном трейлере можно увидеть кинематографическую сцену и кадры на движке грядущей новинки — он использует физическую базу Assetto Corsa с улучшениями специально для ралли и технологиями Unreal Engine 5.

© кадр из игры

Разработчиками Assetto Corsa Rally выступает студия Supernova в техническом партнёрстве с Kunos Simulazioni. Разработчики обещают, что игрокам предстоит проявить серьёзные навыки водительской подготовки — на успех в заездах будут влиять мастерство, а также погодные и дорожные условия. Причём всё это должно быть сделано с максимальной реалистичностью.

Например, реальные трассы прошли лазерное сканирование в 3D, а лицензированные автомобили (изначально 10 штук) были детально воссозданы для Assetto Corsa Rally.

«Ощущая нехватку современного раллийного симулятора, мы собрали команду и разработали технологию его создания самостоятельно. Нам оказали поддержку водители, инженеры, коллекционеры, механики и отраслевые эксперты», — поделился глава Supernova Games.

Assetto Corsa Rally выйдет в раннем доступе в Steam уже 13 ноября по цене в 30 долларов — тогда в игру войдут 10 машин и четыре трассы. В будущем симулятор получит версии для PlayStation и Xbox, однако ранний доступ будет постоянно пополняться новинками — уже сейчас разработчики наметили пятёрку новых трасс, более 30 тачек, поддержку VR и режим карьеры.

Полноценный релиз должен состояться через 12-18 месяцев после выхода в раннем доступе.