Глен Скофилд переживает за судьбу Call of Duty в руках Microsoft

Ветеран видеоигровой индустрии Глен Скофилд, который работал над несколькими частями Call of Duty, поделился мнением о нынешнем состоянии франшизы.

© кадр из игры

Скофилд сомневается в том, что под руководством Microsoft Call of Duty сохранит свой успех. Говоря о причинах, он отметил плохую корпоративную культуру и опыт с другими франшизами, потерявшими популярность. В пример Скофилд привёл Halo.

Разработчик признался, что он очень переживает за судьбу Call of Duty и другие франшизы, которые переходят под управление огромных корпораций. Скофилд добавил, что после его ухода из франшизы ни одна игра не была хорошей.

«Они просто не так хороши. Они уже не те. Treyarch по-прежнему очень хороша, но, знаете… Мне кажется, мне повезло. Мне кажется, что я был в расцвете сил EA, когда работал там. Я имею в виду, что там работали лучшие из лучших», — сказал Скофилд.

Он напомнил, что Call of Duty: Modern Warfare 3 была последней частью серии, получившей награду «Игра года в жанре экшен». Больше на премии, как считает Скофилд, Call of Duty рассчитывать не стоит.

Напомним, что 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox выходит Call of Duty: Black Ops 7. Ранее в игре закончилась бета, в ходе которой себя очень хорошо показал античит. Вместе с релизом в Black Ops 7 начнётся самый масштабный 1 сезон в серии.

Ранее Глен Скофилд выразил надежду, что новые инвесторы EA одобрят несколько его идей, включая создание Dead Space 4. По его словам, переговоры в этом направлении уже идут.