Графику Pokemon Legends: Z-A разнесли

В сети стали появляться сравнения Pokemon Legends: Z-A на Nintendo Switch и Switch 2. Новинка вышла 16 октября и получила тёплый приём критиков, но вместе с различными удобствами журналисты отметили нереализованный потенциал из-за релиза на прошлом поколении гибридной консоли. Судя по техническому анализу, разработчикам действительно пришлось пойти на ограничения.

На первом поколении Switch в Pokemon Legends: Z-A есть поддержка лишь привычных для серии 30 FPS, однако часто случаются просадки ниже целевого значения. Чаще всего это происходит во время резких движений камеры. Также в игре исчезают и появляются объекты в зависимости от приближения к ним. Автор технического разбора призывает подходить к игре на Switch с «правильными ожиданиями».

Ситуация на Switch 2 оказалась значительно лучше, в том числе из-за поддержки 60 FPS и 4К-разрешения в док-станции. Хоть текстуры и получили улучшения, они всё ещё не могут похвастаться детализацией, а объекты и персонажи продолжают пропадать на расстоянии.

Игроков в комментариях Pokemon Legends: Z-A разозлила значительно сильнее. Они жалуются на пустые улицы, малое число полигонов, невозможность посещать интерьеры, одинаковые объекты и просадки FPS во время сражений покемонов. Вероятно, всего этого можно было бы избежать, если бы игру изначально делали именно для Switch 2.

Ещё один ролик показал, что между двумя версиями нет значительной разницы в графике. Разрешение и частота кадров на Switch 2 оказались действительно выше, что влияет весомую роль на восприятие Pokemon Legends: Z-A, однако с точки зрения графики улучшению подверглись лишь некоторые текстуры, дальность прорисовки и тени.